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Giriş Tarihi: 10.9.2022 08:38 Son Güncelleme: 10.9.2022 08:44

Arkadaşını öldüren katilin kan donduran ifadeleri: Çekiçle başına vurdum, battaniyeye sardım

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan Yılmaz Kip’in katil zanlısı jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu annesinin evinde yakalandı. Alanya’ya götürülen zanlı M.Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu.

MEHMET AL MEHMET AL
Arkadaşını öldüren katilin kan donduran ifadeleri: Çekiçle başına vurdum, battaniyeye sardım

Antalya Karakocalı Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Karakocalı Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Yılmaz Kip'e (26) ulaşamadığını ifade ederek M.K. isimli arkadaşını telefonla aramış ve kardeşine 2 gündür ulaşamadığını söyleyerek yardım istemişti. Yalçın Kip'in isteği üzerine Yılmaz Kip'in evine giden M.K. kapıyı kırarak içeri girmek istediği sırada ağır bir koku geldiğini fark etmiş, durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Evde yapılan incelemede ise üzeri battaniye ile örtülü olan Yılmaz Kip'in baş bölgesinden darbe alarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

KAPIYA ASMA KİLİT TAKMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, katil zanlısının Yılmaz Kip'in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri M.Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle 4 Eylül tarihinde Yılmaz Kip'i başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra Kip'e ait cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığını ve gittiği Çanakkale'de banka kartıyla üç kez para çektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri M.Ş'yi Çanakkale'de annesinin evinde gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen M.Ş. karakoldaki ifadesinde. "Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir tartışma sonucu Kip'in kafasına çekiçle vurduğunu" söyledi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞIYLA İNŞAATLARDA BERABER ÇALIŞMIŞ

Alanya Adliyesine yoğun güvenlik önlemleri altında götürülen şüpheli M.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğinde Yılmaz Kip'le beraber inşaatlarda çalıştığını olay akşamı tartıştığını kızarak arkadan başına çekiçle vurduğunu ardından Kip'i battaniyeye sardıktan sonra, cebindeki Banka Kredi kartlarını ve cep telefonunu aldıktan sonra evin dış kapısına asma kilit takarak evden ayrıldığını daha sonra Çanakkale İlindeki annesinin evine gittiğini anlatan zanlı M.Ş. mahkemece adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Arkadaşını öldüren katilin kan donduran ifadeleri: Çekiçle başına vurdum, battaniyeye sardım
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