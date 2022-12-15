Arkadaşını öldüren Keziban tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Keziban Çelik'in (32) evine geçen salı gecesi, arkadaşı Ömer Karaca (33) geldi. İkili arasında çıkan kavga sırasında evde bulunan tüfek patlayınca Karaca vuruldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karaca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çelik ise ifadesinde, "Bana ilgisi vardı. Arkadaş kalacağımızı söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Ömer, evdeki av tüfeğini aldı. Arbede esnasında tüfek patladı. Olay kaza sonucu yaşandı. Böyle olmasını istemedim. Çok üzgünüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.