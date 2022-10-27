Arkadaşını öldüren sanığın savunması pes dedirtti: Ben cezaevinde her gün ölüyorum





"ÜZÜNTÜDEN 12 KİLO VERDİM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erman K., taraf avukatları, aileler katılırken diğer celse tahliye olan Dursun Hakan A. katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen Erman K., "Kasıtlı bir şey yapmadım, kazaydı. Onun için neler yaptığımı Tufan'ın ailesi çok iyi bilir. O benim dostum, kardeşimdi. Bilerek yapmadım, yapsaydım baştan beri söylerdim. Arkadaşım en son benim yüzümden öldü. Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi.