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Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:55

Arkadaşını öldüren sanığın savunması pes dedirtti: Ben cezaevinde her gün ölüyorum

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, "Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi.

İHA
Arkadaşını öldüren sanığın savunması pes dedirtti: Ben cezaevinde her gün ölüyorum

Kocaeli'de arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık savunmasında, "Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, yargılanan iki sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırmalarını istedi.

Olay, 22 Ocak tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erman K. ve evde bulunan Dursun Hakan A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"ÜZÜNTÜDEN 12 KİLO VERDİM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erman K., taraf avukatları, aileler katılırken diğer celse tahliye olan Dursun Hakan A. katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen Erman K., "Kasıtlı bir şey yapmadım, kazaydı. Onun için neler yaptığımı Tufan'ın ailesi çok iyi bilir. O benim dostum, kardeşimdi. Bilerek yapmadım, yapsaydım baştan beri söylerdim. Arkadaşım en son benim yüzümden öldü. Üzüntüden 12 kilo verdim. Ben cezaevinde her gün ölüyorum" dedi.



TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyetine mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, Erman K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Arkadaşını öldüren sanığın savunması pes dedirtti: Ben cezaevinde her gün ölüyorum
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