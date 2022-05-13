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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Arkadaşını öldürüp maaşını çekti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Arkadaşını öldürüp maaşını çekti
Zonguldak Çaycuma'da, geçen yıl elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan arkadaşı tutuklu sanık Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam edildi. Evinde yapılan aramada, Arif Baykal'a ait banka kartları ele geçirilen Akbaş'ın, Baykal'ın maaşını çekip banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Akbaş, "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü, yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" dedi.

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Arkadaşını öldürüp maaşını çekti
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