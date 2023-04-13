Arkadaşını sigara içtiği için öldürmüş

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra Kattar'ın otobüs durağında bir kişi tarafından başına vurularak darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı kayıtlara yansıdı. O şahsın Kattar'ı başından darp ettiği de görüntülerde yer aldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.