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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Arkadaşını uykuda öldürdü iyi hâl indirimi aldı

İHA
Arkadaşını uykuda öldürdü iyi hâl indirimi aldı
Bursa'da geçen yıl haziran ayında Gürsu ilçesinde Ahmet Babur (25), bir dönem sözleşmeli er olan, ancak sağlık problemleri sebebiyle görevini bırakan çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nun (24) zemin kattaki evine açık pencereden girdi. Babur, yanında getirdiği bıçakla yatağında uyuyan Arslanoğlu'nu 13 yerinden bıçakladı. Yakalanarak tutuklanan Babur, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Babur'un cezası iyi hâl indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Maktulün ailesi, sanığın cezasının iyi hâl indirimiyle hafifletilmesine tepki gösterdi. Eniştesi Turgay Avcı, "Hâkimin takdir indirimine itiraz ettik. Adaletin yerini bulmasını ümit ediyoruz" dedi. Abla Nazan Avcı ise "Kardeşim uyurken canice öldürüldü. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz" diye konuştu.
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Arkadaşını uykuda öldürdü iyi hâl indirimi aldı
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