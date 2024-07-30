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Giriş Tarihi: 30.7.2024 22:10

Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü

Adana’da bir kişi, yeni aldığı ruhsatsız tabancasını misafirliğe gittiği arkadaşına gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHA
Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
Olay, 24 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İsa H., arkadaşı Mehmet Yeşil'in evine ziyarete gitti. İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını arkadaşına göstermek için çıkardığı sırada silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil'in oğlu Zekariye Yeşil'e (7) isabet etti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Zekariye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa H. ile o sırada evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.'yi gözaltına aldı. İsa H.'nin emniyetteki ifadesinde silah kendisinin elindeyken ateş aldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
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