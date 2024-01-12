Arkadaşının ailesi kaçırıp işkence etti… Öldü sanıp yol kenarına attılar

Gaziantep'te 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Suriye uyruklu A.Z. yol kenarında dayak yemiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan A.Z. bir arkadaşıyla oyun oynarken arkadaşının düşmesi sonucu, ailesi tarafından darp edildikten sonra öldü sanılarak yol kenarına bırakıldığını söyledi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine olayın aydınlatılması için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu tespit edilen H.Ö. ve M.F.K. adlı şüpheliler yakalandı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin arşiv kayıtlarının incelenmesinde H.Ö'nün taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydı bulunduğu açıklandı.