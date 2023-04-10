Arkadaşının arabasında oturdu, canından oldu

Erzurum'da 26 Martta daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi Palandöken İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesinde karşılaştı. İddiaya göre Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. ile husumetli olan Hacı Güler ile karşılaştı. İki arasında çıkan tartışma sonrası Hacı Güler belindeki tabancayı çıkarark ateş etti. Mermiler Yusuf Y.'nin arabasında oturan arkadaşı Ebubekir Akın'a isabet etti. Yüzünden yaralanan 28 yaşındaki Akın, hemen hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz genç, hayatını kaybetti.

Ebubekir Akın'ın cenazesi Asri mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan polisten kaçan zanlı Hacı Güler'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.