Arkadaşının boğazını kesmişti: İfadesi şoke etti!

İfadesi alınan Uğur Önder Türkyılmaz, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü. Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi. Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.