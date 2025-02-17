Arkadaşının cesediyle 36 saat dolaştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 Ocak sabahı 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 gün sonra ormanlık alanda bulunan Murat Yüzüak'ın öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Yüzüak'ın kaybolmasının ardından harekete geçen polis, son olarak arkadaşı R.G. ile görüştüğünü ve ikilinin arasında bir para meselesi nedeniyle itilaf bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine takibe alınan R.G., arkadaşı M.A. ile birlikte gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden R.G., Murat Yüzüak'ı kendisine olan kumar borcunu ödemediği için boğarak öldürdüğünü, cesedi de 36 saat aracında gezdirdikten sonra ormanlık alana götürüp üzerini çalılarla kapattığını anlattı.