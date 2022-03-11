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Giriş Tarihi: 11.3.2022 21:18 Son Güncelleme: 11.3.2022 22:58

Arkadaşının evinde ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Arkadaşının evinde ölü bulundu

Kocaeli Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Berk Koygun,  misafirliği gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdurrahman Üzmez Sokak üzerinde oturan arkadaşı Hüseyin G.'nin evine giden Berk Koygun, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından uyandırılmak istendi. Ancak, Koygun arkadaşlarının tüm çabasına rağmen uyanmayınca, eve 112 ekibi çağırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrası Koygun'un cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Arkadaşının evinde ölü bulundu
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