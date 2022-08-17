Arkadaşının fotoğrafını paylaşıp provokatörlük yaptı, gözaltına alındı

'ŞAKA AMAÇLI YAPTIM, PİŞMANIM'

Muhammed Beşir T. ifadesinde, "Arkadaşım burnundan ameliyat olmuş ve resmini bana atmıştı. Sosyal medyada gezerken Suriyeliler ile ilgili bir kullanıcının paylaşımını gördüm. Komiklik olsun diye arkadaşımın resmini ekleyerek paylaşımda bulundum. Ama sonra arkadaşlarım beni uyarınca 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişman ve üzgünüm" dedi.

Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem başlatılan Muhammed Beşir T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.