Arkadaşının fotoğrafını paylaşıp provokatörlük yaptı, gözaltına alındı

Bir firmada elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışan Muhammed Beşir T., 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak, "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Konya'da Mehmet Emre Baroni 8 Ağustos günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü, ölümden döndü. Bu alayları halktan saklamaya devam edin. Çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız" yazıp Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı etiketledi.
'YALANI ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI'
Bu paylaşım üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fotoğrafı paylaşılan Mehmet Emre Ak'a ulaşan polis, gerçeği ortaya çıkardı. Herhangi bir şekilde darp veya gasp edilmediğini söyleyen Ak, sadece burun ameliyatı olduğunu paylaşılan fotoğraftan ise haberinin olmadığını ifade etti. Polis, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak mülteci provokatörlüğü yapan Muhammed Beşir T.'yi ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
'ŞAKA AMAÇLI YAPTIM, PİŞMANIM'
Muhammed Beşir T. ifadesinde, "Arkadaşım burnundan ameliyat olmuş ve resmini bana atmıştı. Sosyal medyada gezerken Suriyeliler ile ilgili bir kullanıcının paylaşımını gördüm. Komiklik olsun diye arkadaşımın resmini ekleyerek paylaşımda bulundum. Ama sonra arkadaşlarım beni uyarınca 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişman ve üzgünüm" dedi.
Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem başlatılan Muhammed Beşir T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.