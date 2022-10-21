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Giriş Tarihi: 21.10.2022 04:57

Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, kurşun yağmuruna tutuldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde arkadaşının trafik kazası yaptığı yerde husumetlileriyle karşılan Ferhat K. isimli genç, husumetlilerinin silahlı saldırısı sonrasında yaralandı. Polis ekipleri Ferhat K.’yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı

İHA
Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat K. isimli şahsın bir arkadaşı aracıyla kaza yaptı. Arkadaşının kaza yaptığını duyan Ferhat K., olay yerine gitti.

Ferhat K. burada aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.'ye kurşun yağdırdı.

Ferhat K., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Aykut Y. ve Yunus K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Ferhat K.'yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, kurşun yağmuruna tutuldu
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