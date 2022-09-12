Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 06:13

Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Adana'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

DHA
Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey U., içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Zorbey U., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zorbey U., ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zorbey U.'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
GSB personel alımı başvuruları ne zaman? e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İOS 16 özellikleri dikkatleri üzerine çekiyor! Apple tanıttı: İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İşte güncelleme alacak cihazlar
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
Emekli promosyon ödemeleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022 Eylül ayı için güncellendi | İşte tüm detaylar
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022: 81 ilde TOKİ başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak, kimler başvurabilir? Toplu konut başvuru şartları neler, sosyal konut ev fiyatları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA