Arkadaşının ölümüne neden olan çocuğa 12 yıl hapis istendi

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde Geçtiğimiz Aralık ayında Burak Altun ile arkadaşı İsmail K. dezenfektan üretimi yapan okulun bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

TUTUKLU YARGILANACAK

Yaşanan olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan İsmail K., Burak Altun'un hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanmıştı. Çıkartıldığı nöbetçi mahkeme de verdiği ifadede okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirterek, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldi. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da olayı gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

12 YIL HAPİS İSTENDİ

İzmir'de bulunan çocuk cezaevine yatan İsmail K. İle ilgili Bursa Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı tamamladı. Savcının hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail K., Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.