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Giriş Tarihi: 4.1.2024 23:00

Arkadaşının ölümüne neden olmuştu! 11 yılla aranan hükümlü yakalandı

Birlikte alkol aldığı arkadaşı Kenan Tunç'un ölümüne neden olduğu iddiası ile bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılaması devam eden Oktay Başar, 11 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü yakalanarak tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Arkadaşının ölümüne neden olmuştu! 11 yılla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli Karamürsel İlçesinde 2019 yılında meydana gelen olayda, Kenan Tunç'un süpheli olümü ile ilgili başlatılan soruşturma sonucu, cesedin yanında bulunan arkadaşları S.C ve Oktay Başar gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde Tunç ve S.C. isimli şahsın olay gününden bir gün önce buluştukları ve alkol aldıkları belirlendi.

Olay sabahı Kenan Tunç ile O.B.'nin bir kahvehanede buluştukları, daha sonra aracı ile kahvehanenin önüne gelen S.C. ile birlikte bir tekel bayisine gittikleri belirlendi. İddiaya göre, şahıslar tekel bayiden alkol aldıktan sonra olayın yaşandığı apartmandaki S.C.'nin evine gitti.

Evde bir süre alkol alan şahıslar tartışmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan tartışma sonrasında Tunç hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir süre tutuklu tutuklu yargılanan Oktay Başer ve S.C daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

TUTUKLANDI

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama sonucu S.C hakkında beraat, Oktay Başar hakkında ise 11 yıl 3 ay gün hapis cezasına karar verildi.

2021 Ocak ayında çıkan cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Oktay Başar, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arkadaşının ölümüne neden olmuştu! 11 yılla aranan hükümlü yakalandı
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