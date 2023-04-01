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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Arkadaşının otomobiline bindi hayatı karardı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Arkadaşının otomobiline bindi hayatı karardı
Erzurum'un Palandöken ilçesine yaşayan Hacı Güler, geçen 25 Mart akşamı daha önce aile meselesi yüzünden husumetli olduğu Yusuf A. ile kahvehanede karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışma, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Ertesi gün otomobiline binen Güler, yolda gördüğü arkadaşı Ebubekir Akın'ı (27) da aracına aldı. Bu sırada mahallede yolda yürüyen Yusuf A., Güler'in otomobiliyle geldiğini görünce üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri olayla alakası olmayan Akın'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Akın bitkisel hayata girdi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

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Arkadaşının otomobiline bindi hayatı karardı
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