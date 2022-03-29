Arkadaşlar arasındaki iddia 16 yaşındaki Samet’in hayatına mal oldu

Çanakkale'nin Eceabat İlçesi'nde iki arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkan 11. sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, Kilitbahir İskelesinden denize girdi. Denizden geri çıkamayan Öner hayatını kaybetti.

İskelede bulunan vatandaşların iddiasına göre; İskelede bir süre arkadaşlarıyla sohbet etti. Arkadaşları Öner'in cebindeki 100 Türk lirasını gizlice aldı. Parasını isteyen Öner'e, arkadaşları 'denize atlayıp ilerideki tekneye dokunması halinde parasını geri vereceklerini' söyledi. Arkadaşlarının 'yapamazsın' demesi üzerine Öner, iskeleye çıkıp bir anda kendini soğuk sulara attı. Tekneye doğru kulaç atan Öner, tekneye dokunmasına rağmen dönerken arkadaşlarının "Görmedik" demesi üzerine tekrar tekneye doğru yüzmeye başladı.

KARANLIK SULARDA KAYBOLDU

Boğazdaki ters akıntıya daha fazla dayanamayan genç çocuk, bir anda gözden kayboldu. Öner'in kaybolması üzerine arkadaşları olay yerinden kaçtı. Öner'in sudan çıkmadığını farkeden gören çevredeki vatandaşlar, suya atlayarak uzun bir süre Öner'i aradı fakat sonuç alamadı.

KALBİ DURDU

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin araması sonucu Öner'i bulunarak denizden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede kalbi durduğu belirlenen talihsiz çocuğu ekipler hayata döndürmeyi başardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Samet Umut Öner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Öner'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.