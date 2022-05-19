Kayseri’de korkutan patlama! Arkadaşlarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Ömer K ve Abdulsamet N, iddiaya göre otomobil içerisinde çakmak gazı çekti. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve çakmak gazı çekmeyen arkadaşları ise şaka olsun diye cebindeki çakmağı çıkararak ateşledi.
Çakmağın ateşlenmesiyle birlikte otomobil içerisinde Ömer K ve Abdulsamet N, alev aldı. Kendilerini otomobilden dışarı atan ikili, daha sonra aynı otomobille Kayseri Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan ikilinin vücutlarında 2. derece yanık oluştu.