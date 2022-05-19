Kayseri’de korkutan patlama! Arkadaşlarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Ömer K ve Abdulsamet N, iddiaya göre otomobil içerisinde çakmak gazı çekti. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve çakmak gazı çekmeyen arkadaşları ise şaka olsun diye cebindeki çakmağı çıkararak ateşledi.