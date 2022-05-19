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Giriş Tarihi: 19.5.2022 10:50 Son Güncelleme: 19.5.2022 11:27

Kayseri'de korkutan patlama! Arkadaşlarına öyle bir şaka yaptı ki...

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de korkutan patlama! Arkadaşlarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kayseri'de otomobilde iki kişinin çakmak gazı çektiği sırada arkadaşlarının şaka olsun diye çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi. Patlama anında otomobilde bulunan iki gencin vücutlarında yanıklar meydana gelirken, şakacı arkadaşları ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Ömer K ve Abdulsamet N, iddiaya göre otomobil içerisinde çakmak gazı çekti. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve çakmak gazı çekmeyen arkadaşları ise şaka olsun diye cebindeki çakmağı çıkararak ateşledi.

Çakmağın ateşlenmesiyle birlikte otomobil içerisinde Ömer K ve Abdulsamet N, alev aldı. Kendilerini otomobilden dışarı atan ikili, daha sonra aynı otomobille Kayseri Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan ikilinin vücutlarında 2. derece yanık oluştu.

Yaptığı şakayla iki arkadaşını yakan genç ise olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de korkutan patlama! Arkadaşlarına öyle bir şaka yaptı ki...
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