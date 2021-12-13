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Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:09 Son Güncelleme: 13.12.2021 14:23

Arkadaşları duruşma öncesi Azra için yürüdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Arkadaşları duruşma öncesi Azra için yürüdü

Antalya ‘da 28 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan’ın korkunç bir cinayetine kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ilk duruşması öncesi okul arkadaşları Azra için yürüdü. Eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünden sağanak yağmur altında yürüyüşe geçen 300 kişilik gurup “Azra için adalet” pankartı açtı.

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Duruşma öncesi Azra'nın eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde toplanan arkadaşları "Azra için adalet" pankartıyla yürüyüş yaptı.

Üniversiteden adliyeye kadar yürüyen Azra'nın arkadaşları, burada bir basın açıklaması yaptı.

Azra'nın sınıf arkadaşı İbrahim Şenol tarafından yapılan açıklamada, "28 Temmuz tarihinde Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yıkıldık. 2 Ağustos sabahına Azra'nın ölüm haberi ile uyandık" diyerek duygularını ifade etti.

Azra'nın Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırısının ardından cahilce hayattan koparıldığını dile getiren Şenol; "Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin" dedi.

Yürüyüşe katılan Azra'nın halası ve diğer yakınları arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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Arkadaşları duruşma öncesi Azra için yürüdü
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