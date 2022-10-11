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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Arkadaşları Kader’in acı kaderine ağladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaşları Kader’in acı kaderine ağladı
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin terasında cep telefonuna baktıktan sonra aşağı atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız'dan geriye arkadaşlarıyla kurduğu hayalleri kaldı. 5 ay önce nişanlandığı öğrenilen Kader Yıldız'ı ölüme sürükleyen olayın ne olduğu ise araştırılıyor. Cenazesi dün toprağa verilen Yıldız'ın arkadaşları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda onun ne kadar hayat dolu olduğunu yazıp hayallerinden bahsetti. Yıldız ile olan son konuşmasını paylaşan arkadaşı, "Şimdi yarım kalan hayallerimiz kaldı geride. Sabah uyandığım güne seni bir daha göremeyeceğimi bilerek devam etmek çok acı. Hayatımda gördüğüm en enerji dolu her durumda dalga geçebilen gülüp geçtiğini sandığım insan nasıl fark edemedik bilmiyorum. Bize yaşadığın her an mutlu anılar bıraktın. Söz veriyorum yarım kalmış hayallerimizi tamamlayacağım" dedi. Başka bir arkadaşı ise doğum gününden bir video paylaşıp, "Çiçeğim hala inorum gittiğine. O kadar hayat doluydun ki" yazdı.

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Arkadaşları Kader’in acı kaderine ağladı
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