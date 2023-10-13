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Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:54 Son Güncelleme: 13.10.2023 11:03

Arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da belediyeden emekli Kemal Kaplan, 23 Temmuz 2023 günü Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta evinde yalnız yaşayan ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Kütahya merkezinde bulunan çorbacı önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelilerinin yakalanması için Kütahya, Manisa ve Kocaeli ilinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A (20), H.İ.B. (52), M.M.N.(19) ve Z.K. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

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Arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
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