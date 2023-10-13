Arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da belediyeden emekli Kemal Kaplan, 23 Temmuz 2023 günü Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta evinde yalnız yaşayan ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Kütahya merkezinde bulunan çorbacı önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelilerinin yakalanması için Kütahya, Manisa ve Kocaeli ilinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A (20), H.İ.B. (52), M.M.N.(19) ve Z.K. (37) yakalanarak gözaltına alındı.