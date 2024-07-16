Arkadaşların tekne sefası ölümle sonuçlandı

Kazada üç arkadaşın tekne ve bot ile denize açıldıktan sonra kaza yaptıkları ve kaza sonrası Selçuk Mahanoğlu'nun ölümüne neden olmasından dolayı Mustafa P.'nin tutuklandığı 30 yıllık arkadaşı olan Onur Özdemir'in ise adli tontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu(41) denize düştü. Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkamayarak kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi. Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Selçuk Mahanoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından alıselçuk Mahamoğlu'nun ainarak Fatih Balat'taki Ferruh Kethuda Camii'ne getirildi. Oto alım satımı yapan Selçuk Mahanoğlu'nun bir yıl önce dünyaevine girdiği eşi Songul tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne İffet ile baba Remzi Mahanoğlu ise camide taziyeleri kabul etti.

Selçuk Mahanoğlu'nun eniştesi Ahmet Erdoğan, kazadan sonra arkadaşları olan Onur Özdemir ile tekne kaptanı Mustafa P.'nin olayı geç haber vermesi sonucu ölüm olayının yaşandığını belirterek, "Selçuk iyi tekne kullanan ve dikkatli bir insandı. 30 yıllık arkadaşı olan Onur Özdemir ve Kalamarcı Mustafa isimli şahısla yemek yedikten sonra Onur Özdemir ve Kalamarcı Mustafa Tekne ile denize açılırken Selçuk'ta botla açılmış kıyıdan uzaklaştıktan sonra tekne ile bot burun kısmından çarpışmış ve Selçuk kafasından darbe alarak denize düşmüş. Kaza olduktan 50 dakika sonra kurtarma çalışması için haber verilmiş. Başından yaralanan Selçuk denizdeyken arkadaşları neden geç haber verdiler anlamadık. Belki denize girip yaralı kurtarsalardı yaşama şansı olabilirdi. Eğer yanırdaki arkadaşları suçluysa veballerini ödemeleri gerekir" dedi. Selçuk Mahanoğlu ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Eyüpsultandaki Aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

OLAY SONRASI TEKNE KAPTANI TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde teknede bulunan O.Ö. ve tekne kaptanı M.P. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.P. tutuklanırken ölen Selçuk Mahamoğlu'nun 30 yıllık arkadaşı Onur Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.