Arkadaşlarına şaka yapmak için torpil attı, 50 hektarlık ormanı yaktı

Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi Mercan Obası'ndaki kızılçam ormanında yangın çıktı. Ormana giden gençlerden birinin arkadaşına şaka olsun diye torpil atması üzerine yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personel gönderildi. Yangın ekiplerin 18 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı.

50 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bölgede 50 hektar ormanını kül olduğu açıklandı. Yangın sonrası zarar gören alanlarla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Yangın da çok sayıda yaban hayvanı da telef olurken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ATEŞLE ŞAKA OLMAZ

Yangının çıkışıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarıyla birlikte ormana pikniğe giden M.S arkadaşlarına şaka olsun diye torpil attığı, torpilin ise ormanı yaktığı anlaşıldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arkadaşlarına şaka yapmak amaçlı torpil atarak orman yangınına sebebiyet veren şahıs tutuklandı. Ateşle şaka olmaz" paylaşımında bulundu.



