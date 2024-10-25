Arkadaşlarını öldürmekle suçlanan şahıslar mahkemede yine kendilerini savundu: “Odaya girdiğimizde yerde yatıyordu”…

"KAÇAR GİDERDİM"

Arkadaşı Selahattin Ayan'ın nasıl öldürüldüğünü bilmediğini ifade eden Çiçek, "Ben ateş etmiş olsam orada durmam, ambulansı aramam, komşuya sormam. Kaçar giderdim. Bir kere ateş etmiş olsam tek sol elimde barut çıkmazdı. Olay zamanında giydiğim kıyafetlerimde de kesinlikle yüzde yüz barut çıkardı. Benim sol elimde barut çıkma nedeni de silaha ve cesede dokundum. Ben yapmadım, Hıdır da yapmadı. Biz boşu boşuna yatıyoruz. Arkadaşımızı biz öldürmedik. Benim tek suçum, tekrar söylüyorum, oradan silahı almaktı" diyerek tahliyesini istedi.

Diğer sanık Hıdır Üzel de suçlamayı kabul etmeyip sanık Çiçek'in savunmalarına katıldığını söyledi. Diğer sanık Çiçek'in olay yerinden silahı aldığını görmediğini belirten Üzel, Selahattin Ayan'ın bir gün önce Ekrem isimli biri ile tartıştığını gördüğünü de ifade ederek, "Ekrem, Selahattin Ayan ile, tartışmışlar. Selahattin ağabeyi itti" dedi.



"BUNLAR YAPMADIYSA KİM YAPTI"

Öldürülen Selahattin Ayan'ın annesi Gülcan ve babası Atilla Ayan sanıklardan şikayetçi oldu. Atilla Ayan, oğlunun tasarlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Zaten bütün deliller, görüntüler, HTS kayıtlarına baktığınız zaman çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiş. 15 dakika öncesine kadar görüşürken hayattaymış. Odaya giriyorlar 2 dakika sonra çıktıklarında öldüğünü söylüyorlar. Normalde oğlum yüksek sesle konuşan birisi, tartışma falan olsa duyulur. Yani girdikleri gibi öldürdükleri ortada zaten. Bunlar yapmadıysa kim yaptı? Kamera kaydı, odayı gösteren kamera var. En son giden bunlar" dedi.