Arkadaşlarının ölümüne sebep olan kazadan yaralı kurtulmuştu: O şahıs için karar verildi!

Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden alkollü sürücü Orkun Uslu yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş (44) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Orkun Uslu yaralandı, arkadaşları Serdar Küçük (30) ve arka koltukta oturan Salih Çil (29) hayatını kaybetti. Sürücü Orkun Uslu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı.
SAVCI, 45 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ
Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kişiye yönelik 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
10 YIL 6 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ
Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Orkun Uslu ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunması sorulan sanık Uslu, ölen kişilerin arkadaşları olduğu ve olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.