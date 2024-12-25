Arkadaşlarının ölümüne sebep olan kazadan yaralı kurtulmuştu: O şahıs için karar verildi!

SAVCI, 45 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kişiye yönelik 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

10 YIL 6 AY HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Orkun Uslu ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunması sorulan sanık Uslu, ölen kişilerin arkadaşları olduğu ve olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.