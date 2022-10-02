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Giriş Tarihi: 2.10.2022 06:24

Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol alan Mustafa Ü. (41), dengesini kaybederek 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Mustafa Ü., hastaneye kaldırıldı.

DHA
Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Olay, saat 22.45 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Osmancıkaltı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ü., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek, 50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Mustafa Ü.'ye kendi imkanlarıyla ulaşamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken 50 metrelik uçuruma yuvarlandı
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