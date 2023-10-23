Arkadaşlarıyla sohbet ederken öldürüldü

Adana'da 16 yaşındaki genç uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Sarıçam Deresi kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Efe Dağoğlu(16) arkadaşlarıyla dere kenarında oturup sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Erkan Efe'ye tabancayla defalarca ateş açtı. Başından, boynundan ve göğsünden vurulan Dağoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Erkan Efe Dağoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.