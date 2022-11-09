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Giriş Tarihi: 9.11.2022 11:30 Son Güncelleme: 9.11.2022 11:57

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra ölen genç için soruşturma başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece’de, arkadaşıyla yemek yedikten sonra aniden fenalaşıp hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç’ın şüpheli ölüm raporu verilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra ölen genç için soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta 6 Kasım Pazar günü yaşanan olayda zehirlenerek ölen genç için olayda şüpheli ölüm gerekçesi ile savcılık soruşturma başlattı.

Arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, yemek yedikten sonra ağzından köpükler gelmeye başladı. Aniden fenalaşıp yere yığılan Alper Yasin Karaağaç'ın hastaneye kaldırılması için arkadaşı tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulans gelmeden yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç'ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece'de defnedildi.

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Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra ölen genç için soruşturma başlatıldı
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