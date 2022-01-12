Haberler Yaşam Haberleri Armağan Oruç elektronik müziğin geleceği ve son zamanlara damga vuran şarkısı “Gun Double” hakkında konuştu
Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:49

Armağan Oruç elektronik müziğin geleceği ve son zamanlara damga vuran şarkısı “Gun Double” hakkında konuştu

Armağan Oruç elektronik müziğin geleceği ve son zamanlara damga vuran şarkısı “Gun Double” hakkında konuştu

Türkiye’nin önde gelen müzik prodüktörlerinden Armağan Oruç ile müzik dünyasındaki önemli gelişmeleri konuştuk ve merak ettiğiniz soruların cevaplarını aldık.

Armağan Bey, öncelikle hoşgeldiniz. Müzik dünyasında önemli değişmelerin yaşandığını görüyoruz. Bu kapsamda elektronik müziğin gençler arasında bu kadar sevilmesinin sebebi sizce ne?

- Hoşbuldum. Evet gençler elektronik müzik dinlemeyi seviyor. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünya için geçerli. Çünkü elektronik müzik dinamik bir yapıya sahip olduğu için çağın gelişmelerine kolayca ayak uydurabiliyor. Gençler bu müzik türünde kendilerinden pek çok şey bulabiliyorlar.

Sizce Türkiye'deki elektronik müzik dünya arenasında hakettiği yerde mi?

-Bu soruya iki türlü cevap vermek lazım. Dinleyici açısından insanlar kaliteli buldukları müziği kolayca dinleme imkanına sahip ve zaten dinliyor. Müzik yapanlar açısından değerlendirecek olursak, düne göre daha iyiyiz ve hızlı bir gelişim gösteriyoruz. Uluslararası arenada kaliteli müzik yapan prodüklerimiz ve onların eserleri var. Ben şahsen ilerleyen yıllarda elektronik müzik alanında Türkiye'nin daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum.

-Evet sizin de uluslararası arenada ses getiren çalışmalarınızı biliyoruz. Bu anlamda bize dünyanın her yerinde dinlenen Gun Double'ın başarısının sırrından bahseder misiniz?

- Gun Double, dünyanın pek çok yerinde yoğun ilgi gördü ve kısa sürede 80 milyonun üzerinde dinlendi. Bunun başarısının sırrı, dünyanın farklı kültüründen pek çok insana müziğin evrensel diliyle seslenebilmesinde olduğunu düşünmüyorum. Newyork'da, Moskova'da, İstanbul'da veya Lahor'da müzik severler bu şarkıda kendilerinden bir şeyler buldular ve müziğin ritmime kendilerini kaptırdılarsa başarının sırrı da burada yatıyor demektir.

Son olarak elektronik müziğe ilgi duyan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençlere ne söylemek istersiniz?

- Elektronik müzik, müzik yapmak isteyen gençlere çok önemli olanaklar sağlıyor. Unutmamaları gereken nokta özgün olmak ve başarıya giden yolda çok çalışmaktır.

Bu bir ilandır.

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Armağan Oruç elektronik müziğin geleceği ve son zamanlara damga vuran şarkısı “Gun Double” hakkında konuştu
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