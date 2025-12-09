Armut.com’a erişim engeli: Şirket karara itiraz edecek

Hizmet alım platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Erişimi başlatan sürecin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir başvuru olduğu öğrenildi. Başvurunun ise bir ambulansla ilgili yaşanan bir konu nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Ancak bakanlığın talebi doğrultusunda alınan kararın, yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesine yol açtığı ifade ediliyor.

ARMUT YETKİLİLERİ KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin tamamen kapatılması sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yanlış uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Armut.com'un yeniden erişime açılmasına yönelik adımların atıldığını duyurdu. Düzenlemenin yarın görüşülerek netleştirilmesi bekleniyor.

"İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan şirket CEO'su Başak Taşpınar Değim, "Avukatlarımız bu sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli itiraz sürecini ivedilikle başlatacaktır. Sürecin en kısa sürede netleşeceğine ve hizmet verenlerimiz ile kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamadan bu durumun çözüleceğine inanıyoruz. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.