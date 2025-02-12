Arnavutköy Belediyesi’nden evlenecek çiftlere destek

Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit destek, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmeti sunarak onların evlilik hayatına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesinin ardından, Arnavutköy Belediyesi de yeni evlenecek çiftlere yönelik önemli bir destek paketi açıkladı. 'Mutlu Aile, Mutlu Yuva' projesi kapsamında hayata geçirilen destek programı ile genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeleri hedefiyle belirlenen şartları taşıyan yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit destek sağlayacak. Çiftler, bu destekten faydalanmak için Aile Eğitim Programı'na katılım sağlayacak. Üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlayan Arnavutköy Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftleri destekleyerek onların ekonomik yükünü hafifletiyor. Proje kapsamında başvuru yapan gençlere verilecek destek, çiftlerin evlilik sürecinde maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.