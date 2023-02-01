Arnavutköy’de 2 milyon liralık gasp

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre Serdar Şentürk, aralarında daha önceden ticari ilişki bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile kendisine ait parayı bankaya yatırmak için sözleşti. Buluştuğu Gören ve Yeter, Şentürk'ün kafasına silah dayayarak 2 milyon lirasını gasp etti. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, fabrikaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Şentürk, daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Yeter ve Gören, otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Şentürk ile buluştu.

YAKALANDILAR

Şentürk'ün kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.