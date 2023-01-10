Arnavutköy’de akran zorbalığı kamerada

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonunda çekilen görüntülerde, bir park içinde 16 yaşlarında bir grup kız çocuğunun, yaşıtları olan genç kıza karşı akran zorbalığı yaptığı görülüyor. Parkta akranları tarafından sıkıştırılan kız çocuğu, sözle ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı.