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Giriş Tarihi: 9.12.2021 12:51 Son Güncelleme: 9.12.2021 12:54

Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

DHA
Arnavutköy’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın 3. katının balkonundan düşen 14 yaşındaki Zilan N. S. İsimli genç kız ağır şekilde yaralandı.

Genç kızın aşağıya düştüğünü fark edenler hemen yardımına koştu.


Genç kız 4'üncü kattan aşağıya düştü! Olay sonrası yaşananlar kamerada | Video





Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan kız daha sonra Çapa Çıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç kızın, dengesini kaybederek düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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Arnavutköy'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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