Arnavutköy’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Genç kızın aşağıya düştüğünü fark edenler hemen yardımına koştu.









Genç kız 4'üncü kattan aşağıya düştü! Olay sonrası yaşananlar kamerada | Video









Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan kız daha sonra Çapa Çıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç kızın, dengesini kaybederek düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.