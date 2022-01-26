Arnavutköy’de beyaz esaret; diyaliz hastası 5 kilometre battaniyeye sarılı taşındı

Kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden olan Arnavutköy'de dün yollar kapandı, araçlar trafikte kaldı. Bolluca Mahallesi'nde yaşayan ve diyalize girmesi gereken 62 yaşındaki Osman Yüksel'de kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ve polisler de gelemedi. Yakınları da son çare olarak hastaneye gidemeyen Yüksel'i battaniyeye sararak taşıdı. Yüksel, yaklaşık olarak 5 kilometre boyunca battaniyeye sarılı olarak taşındı. Yüksel, yaklaşık 4 saat sonra diyaliz merkezine ulaştı.