Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de ceviz kavgası yapanların üzerine kepçe sürmüştü: Mahkeme o operatör hakkında tutuklama kararı verdi
Giriş Tarihi: 7.10.2024 19:11 Son Güncelleme: 7.10.2024 20:02

Arnavutköy’de ceviz kavgası yapanların üzerine kepçe sürmüştü: Mahkeme o operatör hakkında tutuklama kararı verdi

İstanbul Arnavutköy’de komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20 yakın kişinin yaralandığı olayla ilgili Gaziosmanpaşa Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü Mehmet T. Ve Yusuf T. Gözaltına alındı. Operatör Mehmet Tosun sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arnavutköy’de ceviz kavgası yapanların üzerine kepçe sürmüştü: Mahkeme o operatör hakkında tutuklama kararı verdi

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı. Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti.

İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde, kepçeyi kullanan şahıs Mehmet T. ve olayda sopa kullanan Yusuf T. gözaltına alındı.

KEPÇE SÜREN TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa Başsavcılığınca elde edilen kamera kayıtlarında şahsın, üzerine kepçe sürdüğü kişilerin yaya vaziyette olması sebebiyle, Mehmet T'nin kepçe olarak tabir edilen iş makinesini kavga eden insanların üzerine sürme şeklindeki hareketinin ortaya çıkardığı tehlike göz önüne alınarak, kasıtlı olarak gerçekleştirdiği Silahla Kasten Yaralama eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirildi. Şüpheli Mehmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy’de ceviz kavgası yapanların üzerine kepçe sürmüştü: Mahkeme o operatör hakkında tutuklama kararı verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA