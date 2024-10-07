Arnavutköy’de ceviz kavgası yapanların üzerine kepçe sürmüştü: Mahkeme o operatör hakkında tutuklama kararı verdi

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı. Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti.

İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde, kepçeyi kullanan şahıs Mehmet T. ve olayda sopa kullanan Yusuf T. gözaltına alındı.

KEPÇE SÜREN TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa Başsavcılığınca elde edilen kamera kayıtlarında şahsın, üzerine kepçe sürdüğü kişilerin yaya vaziyette olması sebebiyle, Mehmet T'nin kepçe olarak tabir edilen iş makinesini kavga eden insanların üzerine sürme şeklindeki hareketinin ortaya çıkardığı tehlike göz önüne alınarak, kasıtlı olarak gerçekleştirdiği Silahla Kasten Yaralama eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirildi. Şüpheli Mehmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.