Arnavutköy’de cinayet: Oğlumu ’Oğuz’ diye biri sanıyorlar!

Kanlı olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde oturuyordu. İddiaya göre, Yunus Demir, Bakırcı'nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturmak istediğini söyledi. Aracın içerisinde geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaştı. Bakırcı'ya Oğuz olarak tanınan Yunus Demir'i sordular. Bakırcı, Demir'i çağırmaya gittiği sırada, Demir'in aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş açtı. O sırada Demir de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı'nın karnına kurşun isabet etti. Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların ve Yunus Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.