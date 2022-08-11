Arnavutköy’de cip ana yoldan çıkıp tali yola düştü

Takla atarak duran cipin sürücüsü Serkan Algan, aracın içinde sıkıştı. Cipin içinde sıkışan sürücü Algan'ın yardımına önce diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Algan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.