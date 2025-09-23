Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de denizde facia: İsveçli kadın kurtarıldı, 34 yaşındaki nişanlısı hayatını kaybetti!
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet girdikleri denizde bir süre sonra kayboldu. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda, Elmasri kısa süre içerisinde kıyıya çıkarılırken, 34 yaşındaki Rahmet, 45 dakika sonra sudan çıkarıldı. Öte yandan, talihsiz adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet, denize girmek için sahile geldi.

Bir süre sonra denize giren Elmasri ve Rahmet, dalgalar arasında kayboldu. Meyrem Elmasri kısa sürede kıyıya çıkartılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet dalgalar arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı. Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet'in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

