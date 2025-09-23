Arnavutköy’de denizde facia: İsveçli kadın kurtarıldı, 34 yaşındaki nişanlısı hayatını kaybetti!

Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı. Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet'in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.