Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de durakta ahlaksız harekete gözaltı
Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:48

Arnavutköy'de durakta ahlaksız harekete gözaltı

İstanbul Arnavutköy'de, işe gitmek için durakta otobüs beklerken cinsel organını gösteren kişiyi cep telefonuyla kaydeden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen eski polis M.A. olduğunu tespit etti.

DHA
Arnavutköy’de durakta ahlaksız harekete gözaltı

Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı. Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları 2022 belli oldu mu? ÖSYM ile AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son dakika belli oldu! 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları ve kontenjanları 2022 (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık)
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı!
Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi: MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de durakta ahlaksız harekete gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA