Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.5.2023 10:59 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:32

Arnavutköy'de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Arnavutköy'de otomobil yedek parçası üreten fabrikanın sahibi Mehmet Şen, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Arnavutköy'de Erciyes sokakta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti. Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de göz altına alındı.

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Arnavutköy'de fabrika sahibi ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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