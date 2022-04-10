Arnavutköy’de feci kaza: Yaralılar var

'SÜRÜCÜ KAÇMIŞ SANIRIM'

Arkadaşları yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Engin Demirhan, "Ben anayoldan çıkarken sol taraftan araç geldi. O an frene bile dokunma şansım olmadı. Vurunca takla attık. Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım" dedi. Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.