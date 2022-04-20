Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de gecekondu yangında küle döndü
Giriş Tarihi: 20.4.2022 03:51

Arnavutköy’de gecekondu yangında küle döndü

DHA
Arnavutköy’de gecekondu yangında küle döndü

Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir gecekondu alev alev yandı. Yaşadıkları evin alevlere teslim olduğunu gören aile bireyleri sinir krizi geçirirken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Ev sakinleri kendilerini son anda dışarı atarken, alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesi mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondudaki yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondu, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yaşadıkları evin bu durumunu gören aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Alev alev yanan gecekondu çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Bakanı Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
İspanya'da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
Son dakika: İBB'nin 1 hafta önce aldığı metrobüs arızalandı! Dumanlar içinde kaldı
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftarda buluştu: Bahçeli'den anlamlı hediye!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy’de gecekondu yangında küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA