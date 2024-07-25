Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü