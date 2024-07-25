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Giriş Tarihi: 25.7.2024 09:52

Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

DHA
Arnavutköy’de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü
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