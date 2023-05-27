Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Arnavutköy Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafik ışıklarında aynı anda geçen iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada araçlardaki 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 24 yaşında olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi Ümit Karaduman olay yerinde yaşamını yitirdi. İstanbul Havalimani'nda çalışan Karaduman'ın vardiya değişimi sonrasında evine dönmek üzere olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinin hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.