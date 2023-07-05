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Giriş Tarihi: 5.7.2023 16:43

Arnavutköy'de inanılmaz olay: Yağmur suyu kanalına düştü!

İstanbul Arnavutköy'de hayvanları ve bahçesi için hortumla su çeken bir kişi, metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına düştü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

İHA
Arnavutköy’de inanılmaz olay: Yağmur suyu kanalına düştü!
Olay, Arnavutköy D20 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Kavşağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hayvanları ve bahçesi için arkadaşıyla birlikte hortumla su çeken Cevat Gürgen, metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına düştü. Hortumun diğer tarafında bulunan şahıs, Gürgen'in kanala düştüğünü fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Gürgen'in nerede olduğunun belirlenmesi için birkaç noktadan kameralar yardımıyla çalışma başlattı. Gürgen'in bulunması için çalışmalar sürdürülüyor...

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Arnavutköy'de inanılmaz olay: Yağmur suyu kanalına düştü!
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