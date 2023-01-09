Arnavutköy’de kauçuk fabrikası alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.