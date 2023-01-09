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Giriş Tarihi: 9.1.2023 05:51

Arnavutköy'de kauçuk fabrikası alev alev yandı

Arnavutköy'de 14 bin metrakare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

DHA
Arnavutköy’de kauçuk fabrikası alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SONRASI DEMİR PARÇALARI YOLA FIRLADI

Yangın sırasında medyana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan 2 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Arnavutköy'de kauçuk fabrikası alev alev yandı
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