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Giriş Tarihi: 5.6.2022 13:54 Son Güncelleme: 5.6.2022 13:55

Arnavutköy'de kaza: Yaralılar var

DHA
Arnavutköy’de kaza: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil ormana düştü. Kazada 3 kişi yaralandı...

Kaza saat 09.50'de Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LG 8354 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ormana düştü. Kazada otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil de 2 saatin ardından çekici ile çıkarıldı.

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Arnavutköy'de kaza: Yaralılar var
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